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Tarım aracı dere yatağına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Tarım aracı dere yatağına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Tarım aracı dere yatağına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Sinop’un Ayancık ilçesinde patpat olarak tabir edilen tarım aracının dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ayancık'a bağlı Yenikonak köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadık Aksoy'un kullandığı patpat olarak tabir edilen tarım aracı seyir halindeyken kontrolünü kaybederek yol kenarındaki dere yatağına devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti, yolcu İ.A. ise yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla düştüğü yerden kurtarılan yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ayancık Devlet Hastanesine kaldırılırken, Sadık Aksoy'un cansız bedeni de morga kaldırıldı.

Berkan Şen

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