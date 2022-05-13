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Tarım arazisine yapılan kaçak fabrika yıkıldı

Tarım arazisine yapılan kaçak fabrika yıkıldı
Tarım arazisine yapılan kaçak fabrika yıkıldı

Nilüfer Belediyesi, Kayapa Mahallesi’nde tarım arazisi üzerine yapılan bin 100 metrekarelik kaçak fabrika inşaatını yıktı.

Nilüfer Belediyesi, kentin birçok noktasındaki kaçak yapıları bir bir yıkıyor. Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kayapa Mahallesi'nde tespit edilen bir fabrikayı daha yerle bir etti. Yapılan tebligatlara uymadan üretim aşamasına kadar gelen fabrika inşaatı, ekipler tarafından yıkıldı.

Kayapa Göleti'nin hemen yanındaki tarım arazisi üzerine yapılan bin 100 metrekare alana sahip fabrika, üretim aşamasına geçmeden ortadan kaldırıldı. Sabah erken saatlerde fabrikanın bulunduğu alana giden Nilüfer Belediyesi'ne bağlı ekipler, ilk olarak fabrika içindeki ekipmanları tahliye etti. Ekipler, daha sonra güvenlik önlemleri altında kaçak fabrikayı yerle bir etti.

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