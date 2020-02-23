Tarım Bakanı Pakdemirli'den Van depremi açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Van'daki depremden dolayı, ahırları zarar gören ve hayvanları telef olan vatandaşlara yardım için çalışmaların ve 200 küçükbaş hayvanın sevkiyatının başladığını söyledi.

Merkez üssü İran olan 5,9 büyüklüğündeki depremin Van'ın Başkale ilçesi ve mahallelerinde de şiddetli bir şekilde hissedildiğini belirten Bakan Pakdemirli, “Devletimiz tüm imkanlarıyla depremzedelerimizin yanında ve yapılması gereken her şey yapılıyor. Bizde bakanlık olarak depremde hayvanları telef olan, ahırları yıkılan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı başlattık” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla depremin etkili olduğu Başkale ilçesinin Böğrüpek, Gelenler, Güvendik, Kaşkol, Ömerdağı, Özpınar ve Eşmepınar mahallelerinde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildiren Bakan Pakdemirli şunları kaydetti:

“İlk gelen verilere göre bu mahallelerimizde 193 ahır yıkılmış, 105 ahır ise ağır hasarlıdır. Tespitlerimizde bin 916 küçükbaşın ve 109 büyükbaş hayvanın telef olduğu anlaşılmıştır. Zarar ziyan tespiti için görevlendirdiğimiz personellerimizin çalışmaları ise devam etmektedir. Yıkılan ahırların yerine kullanılmak üzere Bakanlığımız tarafından bölgeye 6x4 metre büyüklüğünde 30 adet çadır sevk edilmiştir. Ayrıca, Van depreminde zarar gören ailelerin hayvan yemi olarak kullanması için TİGEM'e bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinden 50 ton yonca otu ve 25 ton saman bölgeye sevk edilmiştir. Yine depremde hayvanları telef olan aileler için 200 baş küçükbaş hayvanın sevkiyatına başlanmıştır.”

Mevlüt Hasgül