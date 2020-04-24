Tarım işçileri kaza yaptı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Akçakale yolunun Şanlıurfa girişinde meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçilerinin içerisinde bulunduğu minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrilirken araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası araçta bulunanlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahmet Kolsuz

