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Tarım işçilerini taşıyan araç devrildi, 5 kişi yaralandı

Tarım işçilerini taşıyan araç devrildi, 5 kişi yaralandı
Tarım işçilerini taşıyan araç devrildi, 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün patpata çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde sabah erken saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A., idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 03 Y 5181 plakalı minibüs işçilerin çalışacakları tarlaya girmek istediği esnada R.E.'nin kullandığı patpat diye tabir edilen tarım aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan minibüste bulunan S.N.Y. (18), E.N.C (15), A.C. (50), D.Ç. (28) ve A.E. (31) isimli şahıslar yaralandı. Yaralıları olay yerine çağrılan 112 Acil servis ambulansları ile Sandıklı Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Mevlüt Tınas

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