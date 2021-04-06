Tarım işçilerini taşıyan araç otobüsle çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Aziz Kaya'nın kullandığı 46 AK 709 plakalı şehirlerarası otobüs, Taşağıl istikametinden gelip kavşaktan dönmek isteyen Ramazan Çelik'in kullandığı muz serasına işçi taşıyan 07 HUS 72 plakalı ticari aracıyla çarpıştı.

Hurdaya dönen ticari aracın sürücüsü Ramazan Çelik ile araçta bulunan ve Serik'te muz serasında çalışmaya gittikleri bildirilen tarım işçileri Ahmet Şirin, İbrahim Sarı, Gülsüm Sarı ve Şükran Toprak yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastaneye kaldırılmalarından kısa bir süre sonra, otobüsün muavini olduğu bildirilen Mahmut Menekşe, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından otobüste yolcu olarak bulunanlar uzun süre olay yerinde beklemek zorunda kaldı. Otobüs şoförü Aziz Kaya, Manavgat istikametinden Antalya istikametine giderken Taşağıl kavşağında kendilerine yeşil ışık yandığını, tam ışıkları geçtiği sırada Taşağıl tarafından kavşağa gelen aracın birden yola çıktığını ve çarpıştıklarını söyledi.

Arif Kaplan

