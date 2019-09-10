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Tarım işçilerini taşıyan araç uçuruma yuvarlandı; 1 ölü, 5 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan araç uçuruma yuvarlandı; 1 ölü, 5 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan araç uçuruma yuvarlandı; 1 ölü, 5 yaralı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinden Nazilli'nin Bağcıllı Mahallesi'ne incir toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan 09 NA 470 plakalı araç Aşağı Bağcıllı mevkiinde sürücüsü Özkan Ş.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olay esnasında araçta bulunan tarım işçilerinden 6 kişi yaralandı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi ile Kuyucak İlçe Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Özkan Ş. (30), Gözde Ç. (23), Firdevs E. (55), Işılay Ç. (17), Günnur Ç.(48) yaralanırken, Aynur Üstün (47) ise hastanede hayatını kaybetti. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ali Soydemir
 

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