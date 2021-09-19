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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Kahramanmaraş'ta tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

 Edinilen bilgiye göre, M.E.'nin (45) kullandığı 27 AGB 621 plakalı minibüs, seyir halindeyken Pazarcık ilçesi Sarıerik mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yolculardan S.A. (18) ise kaza yerinde hayatını kaybetti.

S.A.'nın cenazesinin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldığı belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Halil Ulubey
 

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