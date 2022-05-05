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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Kütahya'ya pancar çapası için işçi taşıyan İsa A. (26) idaresindeki 27 AHC 322 plakalı Ford marka minibüs, yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücünün manevrası sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüs sürücüsü ile birlikte toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cihan Karakış
 

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