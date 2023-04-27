Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı

Kaza, İmamoğlu ilçesinde Adana-Aladağ yolu kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan 01 Y 2612 plakalı minibüs, sürücüsünün yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yan yatan minibüste bulunan işçilerden 9'u yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla İmamoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Emre Bozdemir



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