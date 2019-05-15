Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Yunak ilçesine bağlı Altınöz Mahallesi Polatlı-Kadınhanı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Konya'ya gelerek tarlada çalışan işçileri taşıyan Ömer Ö., idaresindeki 63 AAF 369 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Devrilen minibüste bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kadın işçi hayatını kaybetti, sürücü ile aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri karayolunda güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İbrahim Yetkin