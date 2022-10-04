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Tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesi TEM otoyolunda tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza TEM otoyolu Tarsus-Pozantı istikameti Gülek Tüneli bölgesinde meydana geldi. Diyarbakır'dan yola çıkan ve Denizli'ye nar toplamak için giden tarım işçilerini taşıyan 72 ADD 133 plakalı minibüs, aynı yönde giden 31 YF 454 plakalı tıra arkadan çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada minibüste bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Ersoy Yalçın

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