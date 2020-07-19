Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 14 yaralı

Kaza; Düzce'nin Gümüşova ilçesi Dededüzü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde tarlaya çalışmaya giden tarım işçilerini taşıyan A.A.'nın kullandığı plakası alınamayan traktör, köyün ormanlık alanında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Römork ile birlikte devrilen traktörde bulunan sürücü A.A. ile birlikte 13 tarım işçisi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından yapılırken, yaralılar ambulanslar ile Düzce ve Sakarya'nın Hendek ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ali Yıldız – Selçuk Akyol