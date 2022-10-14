Tarım-ÜFE yıllık yüzde 156 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Eylül ayı Tarım-ÜFE verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 7,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 113,98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 156 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 99,82 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 9,32 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,30 azalış ve tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 7,94 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,16, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,90 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 20,36 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 8 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 78,80 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları ve yüzde 94,80 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 297,29 ile lifli bitkiler ve yüzde 215,70 ile çeltik oldu.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,36 ile üzüm ve yüzde 1,33 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt grup ise yüzde 29,45 ile lifli bitkiler ve yüzde 21,05 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

Eylül 2022'de, endekste kapsanan 84 maddeden, 3

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.