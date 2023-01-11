Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Kamboçya'da

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye-Kamboçya Karma Ekonomik Komisyonu 3. Dönem Toplantısı'na katılmak üzere Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'e geldi. Kirişci, Kamboçyalı mevkidaşı Dith Tina ve Kamboçya Başbakanı Hun Sen ile bir araya geldi.

Kirişci yaptığı açıklamada, "Eşbaşkanlık görevini deruhte ettiğimiz Türkiye-Kamboçya Karma Ekonomik Komisyonu 3. Dönem Toplantısı'na katılmak üzere Kamboçya'dayız. Kamboçya Krallığı Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Dith Tina ile iki ülke arasındaki iş birliklerini değerlendirdik. Kamboçya Başbakanı Hun Sen'e kabullerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Dost ve kardeş ülke Kamboçya ile aynı kardeşlik ruhu içerisinde çalışmaya, iki ülke arasındaki iş birliğini artırarak geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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