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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kanada'da

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kanada'da
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kanada'da

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı’na katılmak üzere Kanada’ya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı'na katılmak üzere Kanada'nın Montreal kentine geldi. Kirişci yaptığı açıklamada, “Biyoçeşitliliğin korunması için uluslararası alanda yapılan çalışmaları değerlendirmek ve eşsiz bir doğal zenginliğe sahip ülkemizin tecrübelerini paylaşmak üzere BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı'ndayız” dedi.

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