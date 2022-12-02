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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Lübliyana Camii ve İslam Kültür Merkezi'ni ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Lübliyana Camii ve İslam Kültür Merkezi'ni ziyaret etti
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Lübliyana Camii ve İslam Kültür Merkezi'ni ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Slovenya'da Lübliyana Camii ve İslam Kültür Merkezi’ni ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Slovenya'daki temaslarını sürdürüyor. Kirişci başkent Lübliyana'da bulunan Lübliyana Camii ve İslam Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kirişci, "Slovenya'da Müslümanların yarım asır boyunca açılmasını hasretle beklediği ve Başkent Lübliyana'da minareli tek camii olan Lübliyana Camii ve İslam Kültür Merkezi'nde kardeşlerimizle bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

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