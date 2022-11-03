Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Paris'te ikili temaslarını sürdürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, resmi temasları çerçevesinde Fransa'nın başkenti Paris'e geldi. Bakan Kirişci, Paris'te İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanı Luis Planas Puchades ile görüşme gerçekleştirdikten sonra çeşitli ülkelerden gelen diğer mevkidaşlarıyla da ikili temaslarını sürdürdü. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci, OECD Tarım Bakanları Toplantısına katılmak üzere bulunduğu Paris'te; İsviçre, Kanada, Yeni Zelenda ve Avrupa Birliği'ndeki mevkidaşlarıyla görüştü" denildi.

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