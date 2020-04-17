Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Aşı ile ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz'

'AŞI İLE İLGİLİ CİDDİ ÇALIŞMALARIMIZ VAR'

Aşı çalışmalarıyla ilgili sağlık Bakanmlığı ile koordineli bir çalışma içinde olduklarını söyleyen Bakan Pakdemirli: "Bizim bu konudaki amacımız sessiz sedasız, sonuç odaklı sonuca doğru gidip sonucu almaktır. Pendik ve Etlik Enstitülerimiz şu anda çok ciddi şekilde aşı ile ilgili çalışmaları yapıyor." dedi.

"VİRÜS ALANINDA VETERİNER HEKİMLER DAHA TECRÜBELİ"

Virüs konusunun hayvanlarda daha çok yaygın olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, veteriner hekimlerin bu alanda daha tecrübeli olduğunu söyledi.

"Virüs alanında veteriner hekimler, bildiğimiz sağlıkçı olan hekimlere göre daha tecrübeliler. Çünkü, Türkiye, Tarım ve Orman Bakanlığının teşkilatları ile sığır vebasını, kuş gribini yenmiş bir ülkedir. Virüs konusunda hayvanlarda virüs işi çok yaygın olduğu için bizim teşkilatımız ve veteriner hekimlerimiz bu konuda çok başarılıdır."

"VİRÜS İZOLE EDİLDİ, ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Virüsün izole edildiğini açıklayan Bakan Pakdemirli açıklamalarının devamında ise şunları söyledi;

"Virüsü izole etmek, identifiye etmek, aşı üretmek, serum üretmek bu işin adımlari ise Türkiye'de virüsü ilk izole eden Ankara Üniversi veteriner hekim hocalarımızdır. Şu an izole edildi ve çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Batılı devletlerden daha hızlı bulabilirsek sadece ülkemize değil tüm dünyaya bir katkımız olur."