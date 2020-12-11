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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'İpekböceği ve tiftik desteklemeleri ödemelerine başlıyoruz'

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'İpekböceği ve tiftik desteklemeleri ödemelerine başlıyoruz'
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'İpekböceği ve tiftik desteklemeleri ödemelerine başlıyoruz'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ipekböceği yetiştiricilik desteğinin bugün, tiftik üretim desteğinin ise önümüzdeki hafta yetiştiricilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacağını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Pakdemirli, “İpekböceği yetiştiriciliği desteği kapsamında bin 942 üreticimize 6 milyon 990 bin lirayı bugün saat 18.00'dan sonra ödemeye başlayacağız. Tiftik üretim desteği kapsamındaki 171 ton tiftik için 4 milyon 849 bin lirayı ise 18 Aralık Cuma günü saat 18.00 itibarıyla ödeyeceğiz. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı, bereketli olsun” dedi.

Bakan Pakdemirli, ipekböceği yetiştiriciliği ve tiftik üretim desteği kapsamında yaklaşık 12 milyon lira ödeme yapılacağını belirtti.

Ali Nargüner

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