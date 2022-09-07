Tarım ve Orman Bakanlığı: 'Mersin'deki orman yangınına 11 uçak, 29 helikopterle müdahale ediliyor'

Tarım ve Orman Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mersin ili Gülnar ilçesi Büyükeceli mevkiinde saat 07.13'te başlayan orman yangınına saat 07.20 itibarı ile ilk müdahale yapılmıştır. Yangını kontrol altına alma çalışmaları; 11 uçak, 29 helikopter (9 adet Milli Savunma Bakanlığı, 5 adet İçişleri Bakanlığı Rezerv Güç), 138 arazöz, 15 dozer ve 850 personel ile devam etmektedir. Orman yangınında 5 Orman Genel Müdürlüğü personeli yaralanmış olup, tedavileri yapılmak üzere sağlık kurumlarına sevk edilmiştir.

7 Eylül 2022 tarihinde ülkemiz genelinde 13 orman yangını, 9 kırsal alan yangını çıkmıştır. Bu yangınlardan 20'si kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları sürmektedir. Mersin/Gülnar ve Manisa/Soma'da çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları ise devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan