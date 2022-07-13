Tarım ve Orman Bakanlığından Datça orman yangını açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye mahallesinde çıkan orman yangını hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye mahallesinde çıkan orman yangınına kısa sürede müdahale edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yangında 10 uçak, 20 helikopter, 156 arazöz, 19 su tankeri, 29 iş makinası ve bin 138 personel görev alıyor. İHA'ların da görev yaptığı yangını söndürmek için ormanın kahramanları cansiparane çalışıyor.”

Huzeyfe Tarık Yaman