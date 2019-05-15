Tarkan Rusları yine mest etti

Tarkan, "Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı" çerçevesinde ikinci konserini Moskova'da verdi. 2 gün önce Tataristan'ın başkenti Kazan'da gerçekleşen konsere binlerce insan akın ederken Moskova konserine de Ruslar büyük ilgi gösterdi. Moskova'daki Crocus City Hall isimli büyük konser merkezinde gerçekleşen konserde Tarkan sahneye lazer gösterileri eşliğinde çıktı.

“Ben sizi özledim, siz beni özlediniz mi?”

Konser sırasında Rus hayranlarına seslenen Tarkan, “10 yıl mı geçti? Ben sizi özledim, siz beni özlediniz mi? Moskova'ya geldiğim için mutluyum. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

Tarkan'ın Moskova konserinde Rusların unutamadığı, “Şıkıdım, Dudu ve Fındıkkıran” şarkıları hep bir ağızdan söylendi. 2 saat süren konser sonrası Tarkan sahneden uzun süreli alkışlarla ayrıldı.

Erhan Altıparmak

