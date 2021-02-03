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Tarlada buldu, banka kasasında saklıyor

Tarlada buldu, banka kasasında saklıyor
Tarlada buldu, banka kasasında saklıyor

Sinop'ta tarlasında gezerken yanı başına göktaşı düşen Durmuş Yalçın (64), bulduğu taşları muhtemel bir hırsızlık olayına karşı bir banka kasasında muhafaza altına aldı.

Kent merkezinde yaşayan Durmuş Yalçın, yaklaşık bir ay önce ordu köyündeki arazisinde dolaşırken büyük bir gürültüyle yanı başına göktaşı düştü.Sesle birlikte irkilen Yalçın yanı başına doğru yuvarlanan taşları eline almaya kalkışınca eli yandı. Bunun üzerine Yalçın, korkup bölgeden uzaklaştı.

Bir gün sonra tekrar arazisine gelen Yalçın, taşların yuvarlandığı alanda inceleme yaptı. Arazide 10 parça siyah taş bulan Yalçın, bunların gök taşı olabileceğini düşündü. Yalçın taşları bulunduğu yerden alarak evine getirdi. ABD'de yaşayan tanıdıklarına taşın fotoğraf ve videolarını yollayan Yalçın, çok değerli olduğunu öğrendiği taşları satışa çıkardı. Medyada çıkan haberlerin büyük yankı uyandırması üzerine Yalçın bulduğu taşları muhtemel bir hırsızlık olayına karşı kasasında koruma altına aldı.

Durmuş Yalçın yaptığı açıklamada, "Çıkan haberler sonrası arayan soran taşı görmek isteyen çok oldu. Taşlar evde dururken kötü niyetli kişilerin evime girerek hırsızlık yapacağından korktum. Bir banka kasasına koyarak muhafaza altına almak istedim” dedi.

Osman Aksu
 

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