Tarlada çalışırken duyduğu sesten sonra gördüğüne inanamadı

Havaların ısınmasıyla birlikte tarım işleri için tarlasına giden muhtar öğleden sonra tarlasında çalışırken birden sulama havuzundan sesler geldiğini duydu. Merakını gidermek için sulama havuzuna gittiğinde karşısında yaralı bir pelikan gördü. Göç yolunda yaralanan pelikan için hemen Orhaneli belediyesini aradığını aktaran muhtar Ahmet Acar, "sulama havuzundan daha önce duymadığım sesler geldi. Merakımdan dolayı gidip baktım ve gözlerime inanamadım. Yaralı olduğunu fark ettiğim pelikan için hemen belediye ekiplerine haber verdim. Tarlama gelen belediye veterineri ilk müdahalesini yaptığı pelikanı ilçe merkezine götürdüler" dedi.

Yaralı pelikanın ilçe merkezine getirildiği haberini alan Orhaneli belediye başkanı Ali Aykurt pelikanın gerekli tedavisinin yapılarak ilçe tarım müdürlüğüne teslim edilmesi talimatını verdi. Pelikanların göç zamanının geldiğini belirten Başkan Aykurt, "leyleklerin yorgun veya hasta olanlarını yol kenarlarında veya arazilerde çokça görüyor elimizden geleni yapıyoruz. Fakat pelikan ilk defa gördük ve bizlerde şaşırdık" diyerek gerekli tedavisinin yapıldığını ve emin ellerde olduğunu bildirdi. Arazilerde çalışan vatandaşların bu gibi durumlarda belediyeyi aramalarının önemli olduğunu vurgulayarak duyarlılık gösteren muhtar Ahmet Acar'a teşekkür etti.

Göç yolunda yaralanan pelikan yapılan ilk müdahalenin ardından İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi. Burada tedavisi tamamlanan pelikan Doğa Koruma Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

Ahmet Aslan - Mustafa Bülent Değirmen

