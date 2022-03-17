İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tarladaki sulama borularını çalarken suçüstü yakalandılar

Tarladaki sulama borularını çalarken suçüstü yakalandılar
Tarladaki sulama borularını çalarken suçüstü yakalandılar

Manisa’nın Salihli ilçesinde tarlalardaki sulama borularını ve muslukları çalan 2 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol ekipleri, sorumluluk alanındaki Hasalan Mahallesinde devriye gezerken, M.K.G.'ye (68) ait brokoli tarlasında bulunan sulama sistemine ait yaklaşık 47 bin 500 metre su borusu ile 30 adet musluk çalan şüpheliler, M.K. (37) ve M.Y.'yi (53) suçüstü yakaladı.

Şüpheliler gözaltına alınırken, malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 22 bin TL olduğu öğrenildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Behzat Akcan
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.