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Tarladan dönen baba traktörle 6 yaşındaki oğlunu ezdi

Tarladan dönen baba traktörle 6 yaşındaki oğlunu ezdi
Tarladan dönen baba traktörle 6 yaşındaki oğlunu ezdi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde traktörle tarladan dönen baba, onu görüp koşan 6 yaşındaki oğlunu ezdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Kural Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Mehmet A., traktörle tarlasını sürdükten sonra eve döndü. Babasının tarladan döndüğünü gören 6 yaşındaki Zahit A., traktöre doğru koştu. Aniden traktörün önüne çıkan çocuk, tekerleğin altında kalarak ezildi.
Olay yerine çağrılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, hastanedeki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Hüseyin Bozkurt
 

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