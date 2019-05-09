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Tarlasını sürerken Roma döneminden kalma 2 bin yıllık pitos buldu

Tarlasını sürerken Roma döneminden kalma 2 bin yıllık pitos buldu
Tarlasını sürerken Roma döneminden kalma 2 bin yıllık pitos buldu

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin kasabasında bir vatandaş tarlasının sürerken Roma döneminden kalma 2 bin yıllık pitos buldu.

Edinilen bilgilere göre, Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin kasabasında bir vatandaş tarlasını sürerken bir küpe rastladı. Rastlamış olduğu küpün tarihi eser olduğunu anlayan vatandaş, durumu Müze Müdürlüğü ve Tatlarin Belediyesine bildirdi. Müze Müdürlüğü ve Tatlarin Belediyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan küpün 2 bin yıllık Roma dönemine ait bir pitos olduğu anlaşıldı. Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunan 2 bin yıllık pitos, Nevşehir Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.

Pitos nedir? 

Antik Çağ'da genelde zeytinyağı gibi sıvı ürünlerle kuru tarım ürünlerini depolamakta kullanılan büyük çapta küplere verilen addır.  

Coşkun Sağlamdin
 

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