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Tarlaya gitmek için evden ayrılan kadından 4 gündür haber alınamıyor

Tarlaya gitmek için evden ayrılan kadından 4 gündür haber alınamıyor
Tarlaya gitmek için evden ayrılan kadından 4 gündür haber alınamıyor

Kocaeli’nin Kandıra ilçesine tarlaya gitmek için evden ayrılan ve 4 gündür haber alınamayan yaşlı kadın için ekipler harekete geçti.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Lokmanlı Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Emine Ölmez, tarlaya gitmek için evinden ayrıldı. Ölmez, evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve Akut ekipleri 4 gündür haber alınamayan kadın için dün arama çalışması başlattı. Ekipler bölgede bulunan kuyulardaki suları boşaltıp, kırsal alanda arama çalışmaları yaptı. Gece saatlerine kadar devam eden arama çalışmalarında Ölmez, bulunamadı.
Ekipler gece saatlerinde arama çalışmalarına ara verdi. Arama çalışmalarının bugün devam edeceği öğrenildi.

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