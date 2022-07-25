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Tarlaya uçan aracın sürücüsü öldü, iki kişi ise yaralandı

Tarlaya uçan aracın sürücüsü öldü, iki kişi ise yaralandı
Tarlaya uçan aracın sürücüsü öldü, iki kişi ise yaralandı

Sivas’ın Gürün ilçesinde tarlaya uçan aracın sürücüsü öldü araçta bulunan iki kişi ise yaralandı.

Tarlaya uçan aracın sürücüsü öldü, iki kişi ise yaralandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza D-300 Karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkiinde meydana geldi. Kazada Antalya'dan hareket edip Malatya istikametine giden Emrah Bozkurt (42) sevk ve idaresindeki 44 ADS 051 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan S.K.(18) ve E.E.(19) yaralandı. Yaralılar ambulansla Gürün Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Yasin Kayacı

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