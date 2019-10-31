Tarlayı sürerken mozaik buldu

Adıyaman merkeze bağlı Davuthan köyünde babasına ait tarlayı tütün fidesi dikmek için süren Mehmet Zağar, mozaik buldu. Mozaik taşlarını gören vatandaş toprağı bir metrekare kadar kazdığında mozaikli alanı buldu. Mehmet Zağar durumu hemen Müze Müdürlüğü ve jandarmaya bildirdi. Müze Müdürlüğü uzmanları mozaiğin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Jandarma ekipleri ise mozaiğe herhangi bir zarar verilmemesi için güvenlik önlemi aldı.

Müze Müdürlüğünün, mozaiğin tescillenmesi ve taşınması için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne başvuracağı öğrenildi.

Ahmet Arslantaş

