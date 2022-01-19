'TARSİM, 2022 yılında da büyüyecek'

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, 18 Ocak tarihinde, ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan ‘Güvenli Hayat' programının konuğu oldu. Programda, Barış Ergin'in sorularını yanıtlayan Günal, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin 2021 yılını değerlendirerek, 2022 yılı yenilikleri ve beklentileri ile sistemdeki yeni teknolojik uygulamalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Genel Müdür Serpil Günal'ın programdaki açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

“2021 yılı, iklim değişikliğinin de etkisiyle şiddetini ve frekansını arttıran yangın, sel, kuraklık, dolu, fırtına, hortum ve deprem gibi afetlerin gölgesinde geçti. Doğal afetler, dünya için giderek daha büyük bir tehdit haline geldi. Bunun sonucunda, üretici ve yetiştiricilerimizin tarım sigortalarına yönelik farkındalığı ve eğilimi arttı. Tarım ve hayvancılıkta doğal afet ve iklim değişikliği risklerinden korunma noktasında, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi, son derece başarılı bir uygulama örneği. Devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliği modeli. Çiftçi odaklı bir Sistem.

Bizim hedefimiz, paydaşlarımızla birlikte, iklim değişikliğinin sonucunda global düzeyde yaşanan küresel ısınmaya karşı, tarımda en önemli risk yönetim araçlarından birisi olan sigorta hakkında üreticilerimizin algısını kuvvetlendirmek. TARSİM Sistemi'ni ülke genelinde daha fazla yaygınlaştırmak. Bu nedenle sürekli olarak sahadayız. Türkiye genelinde yer alan 16 Bölge Müdürlüğümüz, sürekli olarak sahada tanıtım ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriyor.

Tarım stratejik bir alan. Üretici ve yetiştiricilerimiz, toprağa, hayvana ve seraya yatırım yapıyor. Bu yatırımın karşılığını bekliyor. Doğal afetler artık hayatımızın bir gerçeği. Bu yatırımın güvence altına alınması ve korunması çok önemli. Bu nedenle üreticilerimizin vakit kaybetmeden TARSİM'e üye sigorta şirketlerinin yetkili acentelerine başvurmalarını, tarım sigortalarını zamanında yaptırmalarını ve ihmal etmemelerini tavsiye ediyoruz.

Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde, tüm tarım sigortası branşlarında 550 bin adet ihbar aldık. Bitkisel Ürün Sigortası branşındaki ihbarlarda, don, dolu ve fırtına gibi sebepler ilk sırada yer aldı. Sigortalı üreticilere, don sebepli hasarlar için 989 milyon TL, dolu sebepli hasarlar için 395 milyon TL ve fırtına sebepli hasarlar için 77 milyon TL ödeme yapıldı.

Son yıllarda iklim değişikliğinin etkisi ile dört mevsim iki mevsime düştü ve baharlar ortadan kalktı. Ilık geçen kışlar ve sıcak geçen yazlar yaşanıyor. Buna bağlı olarak ürünlerin fenolojik gelişimleri de değişiyor. Kuraklık da iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği en önemli afetlerden birisi. Geçtiğimiz yıl, Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamında Türkiye genelinde 83 binin üzerinde poliçe tanzim edildi. Sigortalı üreticilerden toplanan 24 milyon TL prim karşılığında 215 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. Bu yıl kuraklık sigortasına yoğun bir ilgi söz konusu. Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda, 2022 yılına özel olarak devlet destek oranı yüzde 60'dan yüzde 70'e yükseltildi. Yine 2022 yılına özel olarak, eşik verim oranı, yüzde 70'den yüzde 80'e yükseltildi. Bu doğrultuda, yılın başından itibaren 100 bin adede yakın poliçe düzenlendiğini ifade edebilirim.

Gelişmiş teknolojik analitik modellemeler, devlet destekli tarım sigortalarının operasyon süreçlerinin geliştirilmesinde ve tarife fiyatlarının oluşturulmasında kullanılıyor. Diğer yandan, üniversitelerimizle işbirliği halinde çeşitli projeler yürütüyoruz. Büyük veri, özellikle firmaların müşteri davranışlarını inceleyerek doğru kararlar almalarına ve stratejiler geliştirmelerine önemli katkılar sağlıyor. Bu sayede, alınacak kararların sonuçlarını önceden kestirebilmek mümkün olabiliyor. TARSİM, 15 yıllık bir Sistem. Ciddi anlamda veri birikimimiz bulunuyor. Bu verilerden anlamlı sonuçlar elde edebilmek için veri analizi ve analitik modelleme çalışmalarına başladık. Branş bazında proje çalışmaları yürütüyoruz. Bu projelerde, bir yandan alternatif tarife fiyatlandırma yöntemleri araştırırken, diğer yandan da risk skorlama ve operasyonel süreçlerin optimizasyonu ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz.

Sistem çerçevesinde teminat kapsamı her geçen yıl genişliyor. 2022 Yılı Devlet Destekli Tarım Sigortaları Genel Şartlar ile Tarife Talimatları, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yayınlandı. Yeni uygulamalar, 1 Ocak tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Çok sayıda yeni uygulama devreye alındı, prim tutarlarında indirimler yapıldı. Primler üreticilerimizin ödeyebileceği düzeylerde. Örneğin, Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası'nda, hastalıkların hariç olduğu dar kapsamlı tarifede, 17 bin 500 TL sigorta bedeli olan bir sığır için yetiştiricinin ödeyeceği tutar 12 aylık dönemde sadece 55 TL. Aynı zamanda Gelir Sigortasını da devreye aldık. Şimdilik Konya ilimizin Cihanbeyli, Kadınhanı ve Karatay İlçelerinde pilot olarak uygulanıyor. İlerleyen dönemlerde Konya ili ve sonrasında Türkiye genelinde uygulanmasına yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.

Değişen dünya ile birlikte tüketici tercih ve alışkanlıklarında değişimler yaşanıyor. Bu değişimin ana mimarlarından birisi de teknoloji. Üretici yararı ve memnuniyeti doğrultusunda stratejilerimizi belirliyor ve faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme her zaman önceliğimiz oldu. Üreticilerimizin ve paydaşlarımızın memnuniyetini arttırmak üzere teknolojik tabanlı uygulamaları, ardı ardına TARSİM Sistemine kazandırmaya odaklandık. Özellikle salgın döneminde üretici ve paydaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırıcı çok sayıda uygulamayı devreye aldık. Anlaşılır ve yalın süreçler geliştirmeye çalıştık. Üreticilerimizin hasar ihbarlarını hızlı ve kolay bir şekilde dijital kanallar aracılığıyla yapabilmelerine olanak sağladık. Hayvan Hayat Sigortalarında risk inceleme ve hasar tespit çalışmaları, büyük işletmeler için, tesislere gitmeye gerek kalmadan uzaktan yapılmaya başlandı. Hasar tespit ve risk inceleme çalışmalarında da teknolojileri aktif olarak kullanarak pratik çözümler geliştirdik ve süreçleri kısalttık.”