TARSİM BİP Danışma Hattı üretici ve yetiştiricinin hizmetinde

Tarım sigortasına ilişkin işlemlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması amacıyla TARSİM Danışma Hattı, Türkiye'nin yerli iletişim platformu BİP uygulaması üzerinden hizmete başladı.

Verilen bilgiye göre, TARSİM'in çağrı merkezi, kurumsal internet sitesi ve mobil uygulamasının yanı sıra, üreticiler ve yetiştiriciler akıllı telefonlarına, tüm cep telefonu operatörlerinden ücretsiz olarak BİP uygulamasını indirdikten sonra TARSİM sayfasını takip ederek, 7 gün 24 saat boyunca TARSİM Danışma Hattı'na ulaşabiliyor. TARSİM BİP Danışma Hattı ile hasar değerlendirme sürecindeki eksik evraklar, diğer talepler ile ilgili dilekçe ve resmi kurum evrakları gönderilebiliyor, 0850 250 82 77 numaralı Müşteri İletişim Merkezine ulaşılabiliyor, tarım sigortaları ile ilgili güncel gelişmeler takip edilebiliyor, Bilgi Formu aracılığıyla TARSİM'e soru ve talepler iletilebiliyor. Ayrıca uygulama sayesinde, üretici ve yetiştiriciler TARSİM'in hizmetlerini de değerlendirebiliyor.

TARSİM'den yapılan açıklamada, ''Tüm üretici ve yetiştiricilerimize hayırlı olmasını dileriz'' denildi.