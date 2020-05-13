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TARSİM: 'Çiftçilerimizin günü kutlu olsun'

TARSİM: 'Çiftçilerimizin günü kutlu olsun'
TARSİM: 'Çiftçilerimizin günü kutlu olsun'

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

TARSİM'in mesajında şu ifadelere yer verildi: "Ülke olarak birbirimize kenetlendiğimiz, koronavirüs (kovid-19) salgınına karşı başarıyla sürdürdüğümüz ve dünyaya örnek olduğumuz mücadelede, fedakarca çalışarak tarımsal üretimlerini devam ettirmeye gayret gösteren çiftçilerimizin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu yıl 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü, öncekilerden çok daha anlamlı ve özel olarak değerlendiriyoruz. Bu zorlu süreçte, üretimin aksamadan devamı için paydaşlarımızla işbirliği halinde gerekli tedbirlerin alınması ve kolaylıkların sağlanması konusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kıymetli çiftçilerimizin, bu zor zamanlarında yanlarındayız ve her zaman da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tarıma hizmet ederek, ülkemizin geleceğine umut olan ve en temel ihtiyaçlarımızdan gıdanın, sofralarımıza ulaşması için bin bir emek sarf eden tüm çiftçilerimizin ‘14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlar, şükranlarımızı sunarız."

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