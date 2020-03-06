TARSİM Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Yoğun ilgi gören ve 2 bin 600 civarında eser ile başvuruda bulunulan Yarışmada birinciliği ‘Çoban' eseriyle Filiz Kılıç, ikinciliği ‘Kış' eseriyle Ahmet Zeki Okur ve üçüncülüğü ‘Yeşil Zeytin' eseriyle Murat Kaplan aldı. Mansiyon ödülleri ise, ‘Orman ve Sürü' eseriyle Mehmet Aslan'ın, ‘Çeltikte Sürü' eseriyle Ali Acar'ın, ‘Zeytinlikte Yangın' eseriyle Kayhan Güç'ün ve ‘Balık' eseriyle Yüksel Açıkgöz'ün oldu.

TARSİM Fotoğraf Yarışması ile tarım faaliyetlerinin önemine vurgu yapılarak; bu faaliyetlerin kesintiye uğramasının olumsuz sonuçlar doğurabileceğine işaret ediliyor ve tarım sigortaları ile ilgili ülke genelinde farkındalığın artırılması amaçlanıyor. 5'incisi gerçekleştirilen Yarışma için başvurular, geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlamış ve 31 Aralık'ta sona ermişti. Sonuçlara, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun internet sitesi tfsf.org.tr'den ulaşılabiliyor.