TARSİM Fotoğraf Yarışmasına başvurular başladı

Fotoğraf yarışması ile tarım faaliyetlerinin önemi ve kesintiye uğramasının olumsuz sonuçlar doğurabileceğine işaret edilerek; tarım sigortaları ile ilgili ülke genelinde farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

TARSİM'in aynı zamanda fotoğraf sanatına da verdiği değerin bir göstergesi olan yarışma, Seçici Kurul Üyeleri, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilcileri, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) üst düzey yöneticileri, İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) Yönetim Kurulu Üyeleri ve birinci derece yakınları dışında, Türkiye'de ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş herkesin katılımına açık olacak. Birincilik ödülünün 6.000 TL, ikincilik ödülünün 5.000 TL, üçüncülük ödülünün 4.000 TL ve mansiyon ödüllerinin 1.500 TL olduğu yarışmaya başvurular 25 Ocak'ta sona erecek.

Ücretsiz katılım sağlanabilecek yarışma ile ilgili detaylı bilgi edinmek üzere www.tfsfonayliyarismalar.org ve www.tarsim.gov.tr adresleri ziyaret edilebilecek.