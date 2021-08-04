TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal, yangın hasarlarını değerlendirdi

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, 30 Temmuz tarihinde, A Para TV'de yayınlanan Ekonomi Notları Programı'nda Serdar Kuter'in konuğu oldu. Genel Müdür Günal, 28 Temmuz tarihinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangın sebebiyle bölgedeki son gelişmeleri tarım sigortaları çerçevesinde değerlendirerek, bilgilendirmelerde bulundu.

Genel Müdür Günal'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

“Manavgat'ta çıkan yangının hemen ardından incelemelerde bulunmak ve zarar gören vatandaşlarımıza, üretici ve yetiştiricilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek üzere bölgeye intikal ettik. Manavgat'ta çeşitli noktalarda meydana gelen yangınların bir kısmı başarıyla söndürülmüş olmakla birlikte bir kısmında halen devam ediyor.

Dün akşam Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli Bey, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey ve Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Bey'in de bulunduğu bir koordinasyon toplantısına katıldık. Yapılacak çalışmalara ilişkin tüm detaylar titizlikle planlanıyor. Ben ve ekibim burada yer alarak, yaraların sarılmasına bir nebze de olsa destek vermekten ötürü onur ve mutluluk duyuyoruz.

Şu ana kadar Adana, Osmaniye, Antalya, Mersin, Muğla, Balıkesir, İzmir ve Karaman'dan 210 adet hasar ihbarı almış bulunuyoruz. Bunların 183 adedini Antalya oluşturuyor. Sera Sigortası kapsamında ise 45 adet hasar ihbarı aldık. İhbarda bulunulan seraların sigorta bedelleri 70 milyon TL civarında.

Bulunduğumuz bölgede ağırlıklı olarak muz seraları bulunuyor. Açık alanda ise narenciye, portakal gibi ürünler yetiştiriliyor. Aynı zamanda büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yapıldığı, diğer bir deyişle tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak gerçekleştirildiği bir bölgemiz. Bu doğrultuda, tarım sigortasının da yüksek düzeyde olduğu bir bölge. Örneğin, sera sigortalarındaki sigortalılık oranı burada yüzde 88 dolayında. Ancak buna karşılık, Hayvan Hayat Sigortalarında yeterli düzeyde değil.

Şu ana kadar Manavgat'tan 1 yetiştiricimize ait 14 adet kovan hasarı, 3 yetiştiricimize ait 67 adet küçükbaş hayvan hasarı, 3 yetiştiricimize ait 42 adet büyükbaş hayvan hasarı için ihbar aldık.

Bunun yanı sıra, Marmaris'ten 3 yetiştiricimize ait toplam 360 adet kovan hasarı, Adana'nın Kozan ilçesinden ise 1 yetiştiricimizden 12 adet büyükbaş hayvan hasarı ihbarı aldık.

Hasar ihbarları gelmeye devam ettiğinden ötürü hasarın boyutu hakkında henüz bir şey söylemek son derece güç. Hasar tespitlerinin yapılması ve hemen sonrasında hasar dosyalarının tamamlanmasının ardından net bir tutar söylemek mümkün olabilecek.

Geldiğimiz andan itibaren köyleri ziyaret ediyoruz. Bölge Müdürlüklerimizle birlikte çalışmaları yakından takip ediyoruz. Yaşanan hasarlarla ilgili olarak 29 eksperimiz sahada tespit çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Çalışmaları bir an önce sonuçlandırarak, üretici ve yetiştiricilerimize hasar ödemelerini gerçekleştirmek üzere ne gerekiyorsa yapacağız. Böyle afetlerde, tarım sigortası olmayan üretici ve yetiştiricilerimizin mağduriyetlerine şahit olmak bizleri gerçekten çok üzüyor. Son yıllarda iklim değişikliğinin de etkisiyle bu gibi felaketlerle daha büyük boyutlarda ve sıklıkla karşılaşmaya başladık. Bu nedenle, tarımsal faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için tarım sigortası çok çok önemli.

Primler, üretici ve yetiştiricilerimizin ödeyebileceği ve son derece makul düzeylerde. Örneğin, 15 bin TL sigorta bedeli olan bir büyükbaş hayvanını sigortalatmak isteyen yetiştiricimizin hastalıkların hariç olduğu dar kapsamlı tarifede 1 yıl için ödeyeceği tutar sadece 56 TL. Hastalıkları da poliçesine dâhil etmek isterse besi sığırları için 383 TL ödüyor. Yetiştiricimiz Bin 500 TL sigorta bedeli olan küçükbaş hayvanını sigortalamak isterse ise yine dar kapsamlı tarifede, 1 yıl için sadece 4 TL ödüyor.

Devlet Destekli Tarım Sigortaları çerçevesinde, 7 farklı sigorta branşı ile çok geniş bir teminat kapsamında üretici ve yetiştiricilerimize ulaşıyoruz. Bitkisel ürünleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları, seraları, kümes hayvanlarını, kovanları, su ürünleri ile kafes ve ağları sigortalıyoruz. TARSİM olarak, başta Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve ilgili tüm taraflarımız ve paydaşlarımızla birlikte tarım sigortasının yaygınlaştırılması ve bu konudaki bilincin arttırılması amacıyla tanıtım ve eğitim faaliyetlerimize aralıksız bir şekilde devam ediyoruz.

Bir daha böyle felaketlerle karşılaşmamak ümidiyle, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı ve sabır diliyorum. Tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”