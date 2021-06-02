TARSİM İzmir ve Manisa'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Bekir Engürülü, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki ekip, İzmir ve Manisa'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.





Program çerçevesinde sırasıyla Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Türker ve Genel Müdür Yurtcan Biryol, Gri Sigorta A.Ş. Genel Müdürü Rüstem Güngör, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ile Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal ziyaret edildi. Aynı gün, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde faaliyetlerini sürdüren bağ ve kiraz üreticileri ile bir araya gelindi. Üreticilere, 31 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında kutlanan Sigorta Haftası kapsamında mesajlar verilerek, tarım sigortasının önemine dikkat çekildi.