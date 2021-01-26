İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TARSİM sesli poliçe uygulaması hayata geçti

TARSİM sesli poliçe uygulaması hayata geçti
TARSİM sesli poliçe uygulaması hayata geçti

Son dönemlerde teknoloji yatırımlarına hız ve öncelik veren TARSİM, Türkiye’de sigorta sektöründe ilk olduğu belirtilen sesli poliçe uygulamasını hayata geçirdi.

Günümüzün kullanıcı dostu teknolojileri arasında yer alan artırılmış gerçeklik teknolojisiyle geliştirilen ‘Sesli Poliçe Uygulaması', üretici ve yetiştiricilerin poliçeleri hakkında zahmetsizce bilgilendirilmesi amaçlanıyor. Sigortalı üreticiler, akıllı telefonlarına TARSİM Mobil Uygulamasını yüklemelerinin ardından, poliçelerinde yer alan kare kodu okutarak, bir çizgi dünyasında sahne alan karakter aracılığıyla sesli ve görüntülü bir şekilde poliçelerini okutabiliyor. Uygulama ile ayrıca, poliçede yer alan teminatlar ile son kabul tarihleri, sunulan ödeme kolaylıkları ve indirimler hakkında da detaylı bilgi edinilebiliyor.

Sesli poliçe uygulamasının yer aldığı TARSİM Mobil'in, App Store ve Google Play'den üzerinden ücretsiz indirildiği belirtildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.