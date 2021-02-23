İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TARSİM'den Azerbaycanlı heyete ‘Tarım Sigortaları Eğitimi'

TARSİM'den Azerbaycanlı heyete ‘Tarım Sigortaları Eğitimi'
TARSİM'den Azerbaycanlı heyete ‘Tarım Sigortaları Eğitimi'

TARSİM’in Azerbaycan Cumhuriyeti Agrar Sigorta Fonu ile gerçekleştirdiği işbirliği çalışmaları çerçevesinde sürdürülen rehberlikler tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye Tarım Sigortaları Sistemi modelinin kardeş ülke Azerbaycan'da kurulabilmesi amacına yönelik olarak, TARSİM'in Azerbaycan Cumhuriyeti Agrar Sigorta Fonu ile gerçekleştirdiği işbirliği çalışmaları çerçevesinde sürdürülen rehberlikler tüm hızıyla devam ediyor. Bu doğrultuda, 15-19 Şubat tarihlerinde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Azerbaycanlı heyet, TARSİM'in organizasyonunda düzenlenen Bitkisel Ürün ve Hayvan Hayat Sigortaları konulu, teorik ve sahadaki pratik eğitimlere katılım sağlayarak, gözlemlerde bulundu. Ayrıca heyet, reasürans anlaşmaları ile ilgili olarak Türk Reasürans (Türk Re) A.Ş. Genel Müdürü ve Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Üyesi Z. Selva Eren ve Türk Reasürans (Türk Re) A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ebru Kır ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Teorik eğitimler, TARSİM'in İstanbul'daki Genel Müdürlüğünde; sahadaki pratik eğitimler ise Hayvan Hayat Sigortaları branşında Kocaeli'de, Bitkisel Ürün Sigortası branşında ise Bursa'da gerçekleştirildi.
Eğitim programı kapsamında, risk inceleme ve hasar tespit çalışmalarında görev alan tarım eksperlerinin ilgili mevzuat kapsamındaki iş, eğitim ve sınav süreçleri, poliçe üretimi, risk inceleme ve hasar tespit süreç ve yöntemleri, poliçe oluşumu esnasında gerekli olan parametrik (ilk kabul, son kabul ve son hasat tarihleri, ürünlere ait verim parametreleri, ürün birim bedelleri) bilgilerin oluşturulması hususlarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.

Hayvan Hayat Sigortaları branşındaki saha eğitimleri, 18 Şubat tarihinde Kocaeli'nin Kandıra ilçesinin Yağcılar ve Balcı Köylerinde, büyükbaş hayvan hayat sigortasında ‘risk inceleme' ve kümes hayvanları hayat sigortası branşında ‘hasar tespit' işlemleri olarak düzenlendi. Bitkisel Ürün Sigortaları branşındaki saha eğitimi ise programın son gününde, Bursa'nın Osmangazi ilçesinin Ahmetbey Köyü'nde nektarin ürününde çiçeklenme döneminde meydana gelen don hasarının tespiti olarak yapıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.