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TARSİM'den Bursa'ya geçmiş olsun ziyareti

TARSİM'den Bursa'ya geçmiş olsun ziyareti
TARSİM'den Bursa'ya geçmiş olsun ziyareti

TARSİM, geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel felaketi nedeniyle Bursa’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel, Bitkisel Ürün Sigortaları Grup Müdürü Ertuğrul Çelik, Bölgeler Grup Müdürü Murat Kaya ve Bursa Bölge Müdürü Oktay Çakıroğlu, meydana gelen sel felaketi nedeniyle, 22 Haziran tarihinde, Bursa'nın Orhangazi ilçesinin Yenisölöz Köyü'ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret esnasında Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile bir araya gelen Günal, Bursa'daki sigortalılık oranları hakkında bilgilendirmelerde bulunarak; sigortalı üreticilerden gelecek hasar ihbarları doğrultusunda sahadaki ekspertiz işlemlerinin en kısa zamanda tamamlanması için gereken hassasiyetin gösterileceğini belirtti.

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