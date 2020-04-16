Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde 1. etabın yol açma ve doldurma çalışmaları başladı

İçerisinde 52 sanayi alanı ve 5 tesis hizmet binası yer alacak olan organize sanayi bölgesi için 11 kilometre açılacak olan yolun şu ana kadar 20 metre yol genişliğinde 2,2 kilometresi tamamlandı. Yapılacak olan yeni sanayi bölgesinin istihdam ve ekonomik açıdan önemli bir kurtuluş olduğunu ifade eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Bir kentte eğer mücadele edilecekse başta işsizlikle, istihdam sorunuyla mücadele edilmelidir" dedi.

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. etabın yol açma ve doldurma çalışmalarına başladıklarını kaydeden Bozdoğan, yeni sanayi bölgesinin tamamlanıp, faaliyete geçtiğinde kentin işsizliğine çözüm olacağını ve ekonomiyi ayağa kaldıracağını söyledi.