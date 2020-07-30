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Tarsus Şelalesi'nde ceset bulundu

Tarsus Şelalesi'nde ceset bulundu
Tarsus Şelalesi'nde ceset bulundu

Mersin’in Tarsus ilçesindeki şelalede suların azalmasından sonra kayalar arasında sıkışmış erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Berdan Nehri üzerinde bulunan Tarsus Şelalesi'nde suyun döküldüğü noktada sabah saatlerinde ceset gören lokanta çalışanları, durumu emniyet birimlerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, kayalıklar arasında sıkışmış cesedi çıkartamayınca, Mersin'den balık adam ekibi çağrıldı. Ekipler, tanınamaz hale gelen cesedi su içerisinden çıkartırken, şahsın kimlik bilgilerine ulaşılması için çalışma başlatıldı. 50-60 yaşlarında birine ait olduğu tahmin edilen ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Öte yandan Haziran ayı içerisinde şelaleye bir kişinin düştüğü ve yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadığı bildirildi.

Ersoy Yalçın
 

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