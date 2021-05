Tarsus'ta 2 ayrı kazada 5 kişi yaralandı

İlk kaza Pozantı-Tarsus istikameti TEM otoyolu Sarışık mevkiinde meydana geldi. İsmail Ç. idaresindeki 33 KH 271 plakalı çekici, 33 AGR 427 plakalı dorse, Pozantı-Tarsus istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, önünde aynı istikametten seyir eden Hakkı Ö.'nün kullandığı 33 EJR 62 plakalı çekici ve buna bağlı 27 BOM 56 plakalı dorseye arkadan çarptı. Kazada sürücü Hakkı Ö. ve yanında yolcu olarak bulunan Veysi Ö. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Diğer kaza ise ilçeye bağlı Alifakı Mahallesi'nde meydana geldi. V.D. idaresindeki 06 ZTB 10 plakalı otomobil ile A.T. yönetimindeki 33 ADT 816 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler V.D., A.T. ve yolcu olarak bulunan K.K. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Her iki kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ersoy Yalçın