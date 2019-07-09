İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarsus'ta 600 litre kaçak boğma rakı ele geçirildi

Tarsus'ta 600 litre kaçak boğma rakı ele geçirildi
Tarsus'ta 600 litre kaçak boğma rakı ele geçirildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir eve yapılan operasyonda 600 litre satışa hazır boğma rakı ve 2 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Büro Amirliği ekipleri, son günlerde Mersin'de ölümle biten sahte içki üreticilerine yönelik ilçede operasyon düzenledi.

İlçeye bağlı, Reşadiye Mahallesi'nde yapılan operasyonda içki üretimi yapıldığı tespit edildi.
Ekipler, operasyonda satışa hazır vaziyette 600 litre boğma rakı, içki damıtımında kullanılan tesisat (hortum, ısıtıcı ve damıtma boruları), 2 kilogram uyuşturucu esrar maddesi ve bir adet hassas terazi ele geçirdi.
Olayla ilgili şüpheli Ö.Ç. adlı şahsın yakalaması için çalışma başlattı.  

Ersoy Yalçın 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.