Tarsus'ta 'ByLock' kullanıcısı 4 öğretmen yakalandı

Terör örgütü FETÖ/PDY'e üye olmak suçlarında aranan ve ByLock kullanıcısı olan firari şahısların kaldıkları yerleri istihbari çalışmalar sonucu tespit eden Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, A.Ö. ve E.Ö., Trabzon orta kademeli rütbelilerden sorumlu emniyet imamı İ.Ü. ve Trabzon Emniyet Müdürlüğü mahrem bayan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten S.Ü. adlı şüphelileri kaldıkları evlere baskın düzenleyerek gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Ersoy Yalçın

