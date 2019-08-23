İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarsus'ta gazeteciye silahlı saldırı

Tarsus'ta gazeteciye silahlı saldırı
Tarsus'ta gazeteciye silahlı saldırı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, gazeteci Sami Harunlar, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Bacağına ve kalçasına isabet eden 2 kurşunla yaralanan Harunlar, hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde, merkez Duatepe Mahallesi'nde meydana geldi. İnternet üzerinden yayın yapılan 'Gazetem Barış'ın sahibi Sami Harunlar (58), ekmek almak için çıktığı evine dönerken, kimliği belirsiz 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Harunlar, bacağına ve kalçasına isabet eden 2 kurşunla yaralanırken, saldırganlar da olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Harunlar'ı ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Sami Harunlar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.  

Ersoy Yalçın
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.