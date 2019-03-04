İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarsus'ta hortum seraları vurdu

Tarsus'ta hortum seraları vurdu
Tarsus'ta hortum seraları vurdu

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen hortum seralarda zarara neden oldu.

İlçeye bağlı Kulak Mahallesi'nde dün deniz tarafından gelen hortum seraların üzerinden geçerek seraların naylon örtülerini ve demirlerini dağıttı. Üreticiler yerle bir olan seralarında bakım ve onarım çalışması yapıyor. 

Kulak Mahallesi çiftçilerinden Ahmet Ercan, saat 16.00 civarlarında deniz tarafından gelen hortumun, karpuz, patlıcan ve biber seralarını yerle bir ettiğini söyledi. Ercan, “Hortum, demirlerimizi eğdi, naylonlarımız parçalandı. Yaklaşın 20 naylonumu hortum aldı götürdü. Nereye götürdü bilmiyorum. En son gördüğümde 500-600 metre ilerde havadaydı. Hortumla beraber gitti. Çok zarar gördük" dedi. 

Selin ardından hortumla zararlarının daha da arttığını belirten Ercan, "Artık çiftçinin dayanacak gücü kalmadı. Seraları tekrardan kuruyoruz. Yapacak bir şey yok, Allah'tan geldi. Bunu sinemize çekiyoruz. Başka çaremiz yok. Allah'ın dediği olur" şeklinde konuştu. 

Çiftçilerden Bekir Eroğlu ise, “Elimizden geldiği kadar toparlamaya çalışıyoruz. Allah'tan geldi. Zararın küçüğü büyüğü olmaz. Buna da çok şükür. Seraların demirlerini düzeltiyoruz. Bir daha inşallah görmeyiz” dedi.  

Ersoy Yalçın
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.