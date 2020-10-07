İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarsus'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Tarsus'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Tarsus'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı...

Alınan bilgiye göre, kaza Eski Ankara yolu D-750 karayolu Çamtepe Mahallesi gişeler mevkisinde meydana geldi. B.S. (53) idaresindeki 33 CKH 63 plakalı Mercedes markalı kamyon seyir halindeyken, karşı yönden geldiği iddia edilen Erol Üçel (57) yönetimindeki 33 PD 979 plakalı Renault Toros marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç içinde sıkışan sürücü Erol Üçel olay yerinde hayatını kaybederken, yanında yolcu olarak bulunan Meral Üçel ağır yaralandı.
Kazayı görenlerin yaptığı ihbarla olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Meral Üçel Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tek şeritli trafik akışı sağlanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ersoy Yalçın
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.