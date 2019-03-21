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Tarsus'ta PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanmasına operasyon

Tarsus'ta PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanmasına operasyon
Tarsus'ta PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanmasına operasyon

Mersin’in Tarsus ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün sözde gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 8 kişi yakalandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan planlı ve projeli çalışmalar kapsamında Tarsus'ta örgütün gençlik yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Örgütün sözde gençlik yapılanması olan DGH içerisinde faaliyet yürüterek, Tarsus dahilinde örgüt adına 13 Şubat 2019 tarihinde polis aracına ateşli silahla ateş eden, molotof atan ve yol kapattıkları tespit edilen 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, yapılan aramalarda, örgütsel içerikli yayınlar, terör örgütü mensubuna ait fotoğraf, dijital materyaller ve FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ele geçirildiği bildirildi.
(KYM-SO-Y)  

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